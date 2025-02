Bianca Censori vai ser punida por nudez no Grammy? Entenda

Kanye West e Bianca Censori - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos assuntos mais comentados do Grammy de 2025 foi o look ousado da arquiteta Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West. A aparição deu o que falar nas redes sociais após ela posar completamente nua. Depois disso, surgiu a dúvida sobre uma possível punição para a famosa.

O casal, porém, não vai ser punido pela nudez da modelo na premiação, pois não houve nenhuma reclamação formal sobre a exposição da famosa, segundo informação passada pelos organizadores do evento para o TMZ.

Além disso, o departamento de polícia de Los Angeles ressaltou que também não recebeu queixas sobre o ocorrido.

Kanye West foi convidado para a premiação e pediu para desfilar no tapete vermelho. Porém, conforme fontes do TMZ, os organizadores foram surpreendidos com a roupa transparente de Bianca Censori. Mesmo assim, os dois aparentemente ficarão impunes pela nudez.