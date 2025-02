Pelada no Grammy: veja outros looks picantes da esposa de Kanye West

Kanye West e Bianca Censori - Foto: FRAZER HARRISONGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Esposa do rapper Kanye West, a arquiteta Bianca Censori marcou presença no tapete vermelho do Grammy Awards 2025, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite desse domingo, 2. A aparição deu o que falar nas redes sociais após ela posar completamente nua.

Mas se engana quem pensa que essa foi a primeira vez que Censori causa ao surgir seminua ou nua em público. Desde que oficializou a união com Kanye, em 2022, a jovem é constantemente vista em looks controversos, normalmente com criação do estilista Gadir Rajab.

Veja outros looks de Bianca Censori:

Quem é Bianca Censori?

Bianca é nascida e criada em Melbourne, na Austrália. Além da carreira como arquiteta, em 2020, segundo o seu perfil no Linkedin, Censori assumiu o cargo de chefe de arquitetura da Yeezy, marca de moda impulsionada por Kanye.

A presença de Bianca ao lado do West passou a ser frequente desde que se casaram secretamente em dezembro de 2022. As roupas dela sempre chamaram atenção por mostrar quase todo o seu corpo.