Jornalista famosa pede demissão do SBT após cinco anos

SBT - Foto: Divulgação

Uma nova demissão acaba de abalar os corredores do SBT. A jornalista Brunna Colossi anunciou, nesta semana, a saída da afiliada do SBT no Rio Grande do Sul, onde esteve à frente do programa Masbah por cinco anos.

O comunicado foi feito pela própria apresentadora por meio das redes sociais, marcando o fim de um ciclo na emissora. “Não é nem um pouco fácil tomar uma decisão como essa: pedir demissão. Exige coragem, dá um frio na barriga… É uma atitude pensada ao longo do tempo, amadurecida com calma, respeito e consciência”, iniciou a apresentadora.

Brunna Colossi afirmou que decidiu respeitar o seu tempo. “Ouvir a razão e, ao mesmo tempo, dar espaço ao coração. Senti que cumpri meu ciclo, que vivi tudo o que precisava e podia viver aqui. E entendi: era hora de dizer tchau”, escreveu.

A jornalista seguiu: “Esse post é pra dizer que valeu. Valeu demais por cada um desses 5 anos, 5 meses e alguns dias de SBT. O “meu Masbazinho” como costumo chamar, sempre será um dos capítulos mais lindos e importantes da minha carreira, guardado no meu coração. Lá atrás, pra viver essa jornada, eu também precisei de coragem pra dizer sim. Ainda bem que eu tive!”.

“Foram anos intensos, de entrega, alegria, aprendizados e sonhos realizados. Sou imensamente grata ao SBT por todas as oportunidades que me foram dadas ao longo desse caminho — e, principalmente, pelas pessoas incríveis que encontrei nessa casa tão acolhedora. Saio com o coração tranquilo de quem viveu tudo com verdade, deu o seu melhor e conclui esse ciclo com paz”, finalizou.

Brunna atuou anteriormente na RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, integrando a equipe de jornalismo da emissora. Ao longo da última década, construiu uma carreira marcada pela conexão com o público local e pela versatilidade diante das câmeras.