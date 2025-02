Cacau Protásio rompe o silêncio sobre namorado mais novo: “Conexão”

Cacau Protásio e Luan Pedro - Foto: Divulgação

A atriz Cacau Protásio (‘Os Farofeiros’), 49, revelou estar namorando um rapaz 14 anos mais jovem, Luan Pedro, de 35. Em entrevista concedida à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela rompeu o silêncio sobre a diferença de idade.

“Eu acredito que a diferença de idade é apenas um número. O que realmente importa é a conexão, o respeito e o companheirismo entre as pessoas. Claro que há quem comente ou critique, mas eu prefiro focar no que me faz feliz”, disse.

Protásio pontuou que cada vez mais preconceitos estão sendo quebrados. “Estamos entendendo que amor e felicidade não têm idade, classe social ou outras limitações impostas pela sociedade”, pontuou.