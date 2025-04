Caio Castro dá nova declaração sobre quem deve pagar o jantar

Caio Castro voltou atrás em sua fala - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Caio Castro voltou a falar sobre a polêmica envolvendo o pagamento da conta do jantar durante um encontro amoroso. O ator concedeu uma entrevista ao influenciador Anderson Ricardo e revelou que o pagamento é feito por quem se sente mais à vontade.

“Quem quiser pagar, paga. Quem estiver com grana, paga”, disse ele, que ainda revelou sua preferência na hora de se relacionar com uma mulher. “Café com leite! Um cafezinho, ou um leitinho... eu gosto dos dois”, brincou ele, afirmando que gosta de negras e brancas.

esse caio castro é igual vinho era meu sonho pic.twitter.com/lPar2564iP — nanda roitman (@damonairs) April 3, 2025

Vale lembrar que o artista causou polêmica na web em 2022, ao falar que não tinha obrigação de pagar a conta durante um encontro. “Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar... Eu não tenho que fazer p*rra nenhuma”, disparou na época, durante o podcast ‘Sua Brother’.

“Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta... Não chega nem conta, já está resolvido... Agora, pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha”, concluiu ele.