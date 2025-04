Ex-BBB revela que ganhou valor exorbitante por três minutos de sexo

A ex-BBB abandonou a vida de prostituição após participar do programa - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Ariadna Arantes surpreendeu os internautas ao revelar que ganhou cerca de US$ 10 mil (R$ 56 mil na atual cotação do dólar) para fazer sexo com um cliente, quando trabalhava como garota de programa. A ex-BBB participou do podcast ‘Papagaio Falante’ e contou que a transa durou apenas três minutos.

“A mais barata é todo dia para fazer de graça. Mas a vez que eu mais ganhei dinheiro foi com o cara que me deu US$ 10 mil e eu fiquei surpresa. Ele perguntou 'quanto é para você vir aqui? Fala seu preço' e eu disse US$ 10 mil”, disse ela.

“Aí ele depositou US$ 5.000, peguei o táxi, fui para lá [a casa dele]. A gente conversou muito a noite toda, foi umazinha que não durou três minutos, ele me agarrou, dormimos juntos no sofá. De manhã ele acordou e foi fazer café para mim, depois depositou mais US$ 5.000”, relembrou.

A famosa ainda revelou alguns dos pedidos mais inusitados que recebeu. “Teve um cara que trazia vibradores gigantescos e pedia para eu enfiar nele, vinha com palmatória e pedia para bater nele sem pena. Tinham caras que pediam para andar no peitoral deles de salto alto. Tem umas coisas bem estranhas”, disparou.