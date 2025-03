Camila Pitanga tenta deixar Paris com namorado após ameaça de bomba

Camila viajou à Europa com o namorado Patrick Pessoa e o pai - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Camila Pitanga usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 7, para contar que não consegue deixar Paris, com o namorado, o professor de Filosofia, Patrick Pessoa. Ela disse que o motivo é por causa de uma bomba encontrada em uma estação de trem.

Camila explicou que eles estavam tentando ir para um festival em uma cidade vizinha: "Estamos há quatro horas tentando sair de Paris para chegar ao festival. Não sei se vocês viram nas notícias, mas encontraram uma bomba na Gare du Nord, e a gente está justamente na região que seria a saída para a cidade do festival", disse Pitanga.

Camila viajou à Europa com Pessoa e o pai, Antonio Pitanga, para participar do evento e demonstrou até certa tranquilidade diante do tumulto que parou Paris. "Estou com meu paizinho ali atrás, maravilhoso. Estamos tentando sair daqui. Vamos de trem agora, íamos de carro, mas desistimos. Aqui tudo é trânsito, tudo parado. Já comemos e seguimos tentando ir. Vamos chegar", disse.

O tráfego ferroviário foi totalmente interrompido nesta sexta-feira, 7, na Gare du Nord (Estação do Norte), em Paris, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial "no meio dos trilhos" na periferia da capital, informou a companhia ferroviária SNCF.

O artefato não detonado foi encontrado na madrugada durante obras de manutenção na região de Saint-Denis, no norte de Paris, segundo a SNCF. Trata-se de um "projétil da Segunda Guerra Mundial", conforme divulgado no perfil oficial no X do trem suburbano RER B.