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CASOS DE FAMÍLIA

Cantor sertanejo pede exame de DNA da filha de 13 anos

Artista entrou em uma batalha judicial com a mãe da criança

Franciely Gomes
Por
Thiago fez dupla com a cantora Thaeme
Thiago fez dupla com a cantora Thaeme - Foto: Reprodução

Thiago Servo aproveitou o Dia dos Pais para fazer um desabafo sobre a relação com sua suposta filha. Em seu perfil do Instagram, o cantor sertanejo pediu para realizar um exame de DNA para comprovar a paternidade de uma garota de 13 anos de idade, filha de Gabrielle Tacconi Huese, sua ex-namorada.

Ex-dupla da cantora Thaeme, o artista alegou que está sendo impedido de ver a adolescente. “Imagina você tirar o direito de uma filha, de uma criança conviver com o pai por orgulho, só para punir esse pai”, disparou.

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A batalha entre Thiago e a ex já perdura por alguns anos na Justiça. O famoso alega que pagou pensão alimentícia por muito tempo e chegou até a ser preso em 2026 por uma dívida de R$ 500 mil, mesmo nunca tendo comprovado a paternidade biológica.

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De acordo com o artista, a situação fez com que ele sofresse prejuízos em sua carreira, perdendo trabalhos. Atualmente, ele busca confirmar sua relação com a garota, para poder assumir seus deveres como pai.

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celebridades dna paternidade

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