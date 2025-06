Cantora brasileira morre após fazer cirurgias plásticas

Cantora morreu nesta semana - Foto: Freepik

Uma cantora e modelo brasileira de 31 anos morreu nesta semana após passar por cirurgias plásticas na Turquia. Ana Bárbara Buhr Buldrini fez uma parceria com a clínica estética para fazer lipoaspiração e mamoplastia. A informação foi divulgada por seu marido, o moçambicano Elgar Sueia, no Instagram.

Sueia contou que os procedimentos estavam marcados para quarta-feira, 18, mas o médico decidiu antecipar para domingo, 15. “Fomos à clínica no domingo apenas para conhecer o local, mas o médico quis realizar o procedimento sem que Ana estivesse preparada”, disse o rapaz em entrevista ao jornal O Tempo.

Segundo Sueia “ela queria realizar esses procedimentos para melhorar seus padrões estéticos”. Ele destacou que esse era “um sonho dela”.

O marido afirmou que a cirurgia foi feita sem os devidos exames pré-operatórios. Sueia disse que o caso está sob investigação das autoridades turcas. No Instagram, ele afirmou que “os culpados por isto irão pagar”.

Nem que seja para eu ir até ao inferno lutando. A justiça será feita. Elgar Sueia - namorado de Ana Bárbara Buhr Buldrini

Bruno Buhr, irmão de Ana, também exigiu justiça nas redes sociais.

Parada cardiorrespiratória

Ana Bárbara Buhr sofreu uma parada cardiorrespiratória. O marido afirma que, após a cirurgia, recebeu uma foto de Ana enviada pelo médico, que disse que o quadro dela era estável. Sueia chegou no hospital por volta das 2h da manhã de segunda-feira, 16, e suspeita que nesse momento ela já estava morta.

A artista será enterrada no próximo sábado, 21, em Moçambique. Ana Bárbara morava no país africano com o marido, que conheceu na Itália em 2018. Segundo Sueia, o local do velório e enterro foi uma escolha da família.

“Eu deixei nas mãos dos familiares a decisão sobre o local do sepultamento, mas eles preferiram que ela fosse enterrada perto de mim, com o intuito de respeitar minha dor”, disse.

Ana Bárbara e Elgar Sueia estavam casados há pouco mais de um mês. Ambos cantores, eles se conheceram em Roma porque ela trabalhava num estúdio de tatuagem vizinho ao estúdio musical do moçambicano.

“A pessoa que mais cuidou de mim, que mais me amou, que mais acreditou foste tu. Acredito em destino, mas recuso-me a aceitar que te foste desta forma meu amor. Os [nossos] últimos dias foram lindos demais para acabarem desta forma trágica,”disse Elgar Sueia em homenagem a Ana Bárbara no Instagram.