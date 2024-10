Cantora gospel, mãe de ex-MasterChef desabafa após 3° filho se assumir gay

Ellis Oliver e filhos - Foto: Reprodução

Após o terceiro filho se assumir homossexual, a cantora gospel Ellis Oliver foi detonada na web ao fazer um desabafo sobre a situação. O herdeiro da artista, o ex-MasterChef Helton Oliveira, assumiu o relacionamento com o influenciador Vitor Barreto, nesta quinta-feira, 3.

Na postagem, Ellis relatou como se sentiu ao saber da orientação sexual dos filhos. “Meu Deus, minha alma grita dentro de mim. Como suportaria ter três filhos assumidos se não fosse tua glória dentro de mim?”, escreveu a cantora.



“Quando Abner se assumiu, achei que não aguentaria. Logo em seguida, veio o Hebert e eu disse ‘Deus, não vou suportar’ e depois você, Helton. Passou o tempo e vejo o cuidado de Deus pela minha e pelas suas vidas”, desabafou a cantora, que em seguida afirmou: "apesar de respeitar essa situação, não quer dizer que acho certo ou concordo. Mas peço a Deus todos os dias para vocês serem felizes".

Nos comentários, no entanto, internautas reagiram ao post detonando a artista. “Deus precisa dar forças pra uma mãe com filhos doentes ou desaparecidos. Você só precisa aceitar que a vida deles não pertence mais a você e pronto”, afirmou uma seguidora. “Quanto drama. Seus filhos estão bem e vivos? Então, só basta isso pra agradecer”, disse outra.



No vídeo em que Helton assume o relacionamento com Vitor, o filho da cantora afirma que o namoro já dura mais de três anos. “Estamos aqui para compartilhar um momento novo na nossa vida. Nada que vocês não saibam, mas não é sobre vocês saberem, é sobre a gente estar preparado e se sentir confortável de acordo com o nosso tempo”, contou.