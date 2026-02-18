Menu
TRÊS EDIÇÕES EM 2026

Carlinhos Maia anuncia pausa no Rancho do Maia: “Estou saturado”

Durante o Carnaval de Salvador, influenciador disse que precisa descansar

Por Ane Catarine e Bruno Dias

18/02/2026 - 7:38 h | Atualizada em 18/02/2026 - 8:04

Influenciador Carlinhos Maia no Camarote Salavdor 2026
Influenciador Carlinhos Maia no Camarote Salavdor 2026 -

O influenciador Carlinhos Maia, de 34 anos, anunciou na terça-feira, 17, durante o último dia do Carnaval de Salvador, que fará uma pausa no “Rancho do Maia”, reality show exibido em seu perfil no Instagram. Segundo ele, a decisão foi tomada porque está “saturado”.

Apesar de a próxima edição ainda não ter data definida, o influenciador adiantou que, em 2026, realizará apenas três temporadas, número menor que as cinco edições promovidas em anos anteriores.

“Vou dar uma pausa no rancho agora, porque estou saturado. Vou dar uma pausa e volto lá para abril ou junho, não sei. Neste ano, serão três edições, porque cinco estava demais”, afirmou.

Ex-padrasto de Neymar faz “orgia” com duas mulheres no Rancho do Maia
Edson Gomes expulsa influencer 'malandrinha' no 'Rancho do Maia'
Circuitos do Centro superam a Barra-Ondina no último dia de Carnaval

A última edição do “Rancho do Maia” foi a de Natal, realizada em dezembro de 2025.

O foco agora, segundo Carlinhos, é viajar e descansar. “Estava fazendo um rancho atrás do outro. Por isso, acho que estou tão rabugento. Agora vou viajar, ser rico em algum lugar fora do Brasil para relaxar”, disse.

Passagem por Salvador e vaias no Recife

Ao se declarar “apaixonado” por Salvador, Carlinhos afirmou que foi bem recebido na capital baiana durante o Carnaval e destacou sua presença no Camarote Salvador.

“Estar aqui em Salvador foi incrível e o Camarote Salvador sempre me recebeu muito bem, desde o meu comecinho. Então, tenho que passar por aqui. Sou apaixonado por essa cidade.”

Sobre as vaias que recebeu no último sábado, 14, durante o carnaval do Carnaval do Recife, o influenciador minimizou o episódio. Disse que tem ficado mais irritado com o passar do tempo, mas que considera normal não agradar a todos.

“Sou um cara que vim para não ser gostado por todo mundo, nem quero, porque também não gosto de todo mundo. É preciso relaxar mais e receber a parte boa, que é de muita gente. De resto, não estou nem aí”, concluiu.

Carlinhos Maia Carnaval de Salvador Carnaval do Recife rancho do maia Salvador

x