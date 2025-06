Carlinhos Maia revela detalhe íntimo e choca o marido: “Fogoso”

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Carlinhos Maia revelou detalhes íntimos da sua vida com Lucas Guimarães. Ele abriu uma caixinha de perguntas nessa segunda-feira, 2, e, ao lado do marido, fez diversas revelações sobre a rotina sexual do casal.

Sexo todos os dias?

Em determinado momento, Guimarães contou que ele têm relações sexuais quase todos os dias. “Cara, não tem essa coisa de obrigação”, disse Carlinhos. “Tem fase que a gente está mais fogoso, tem fase que a gente está mais mole”, explicou Lucas.

Segundo o influenciador “tem fases que é todo dia e tem fases que é um dia sim e um dia não”. Eles revelaram que, atualmente, eles estão fazendo um dia sim e dois dias não. Um seguidor perguntou ao casal quem é o ativo e quem é passivo da relação, mas eles não responderam.

Já brocharam?

Outro assunto que os dois abordaram foi se algum deles já enfrentou um determinado problema na hora do sexo. Carlinhos relatou que já brochou com Lucas e o apresentador ficou surpreso: “Foi? Lembro não”.

De acordo com o apresentador, o marido é o mais carinhoso. “Ao mesmo tempo, não gosto de receber carinho. Gosto de dar”, disse o influenciador. “É confuso isso. Eu pareço um fantoche, ele me coloca para cima, para baixo, mas quando vou dar amor, ele não aceita”, confirmou o contratado do SBT.

Fetiches

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães também comentaram sobre fetiches. O influenciador disse, por exemplo, que não gosta de assistir a vídeos eróticos.

“Não sou o cara de assistir a vídeos eróticos. O Lucas já gosta. Gosto de criar histórias na minha mente e ouvir coisas”, disse Carlinhos.

Planos de ter filhos

Carlinhos Maia abriu o jogo sobre o desejo de ser pai durante uma edição do programa ‘Sabadou com Virginia’. A fala do influenciador aconteceu após o seu marido, Lucas Guimarães, dizer que tem planos de ter um casal. Na ocasião, Carlinhos foi chamado de egoísta. O rapaz também abordou a sua relação com a sua mãe, já que foi adotado, e como isso influencia em sua decisão.

A mãe de Virginia, Margareth Serrão, que também apresenta o programa, questionou sobre o assunto após uma fala de Lucas, e Carlinhos explicou: “Eu fui adotado, entendeu? E aí deu bem, eu e minha mãe, né? E aí eu penso, ‘vou adotar’. E se a gente não se der bem. Como é que eu faço pra devolver? Eu penso nisso, entendeu? Eu tenho essas coisas, normal”, explicou.

Ele seguiu: “Quero, mas não quero [ser pai]. Eu vou ser bem sincero agora: eu não sei se eu quero abdicar do amor que eu tenho por mim mesmo e da minha existência para doar todo esse amor pra outra pessoa”, seguiu Carlinhos. Na sequência, Margareth rebateu: “Mas aí você tá sendo egoísta, né? Amando só você”.

Carlinhos explicou que desde criança era uma pessoa que cuidava das outras pessoas, e hoje se questiona sobre essa responsabilidade que teria com o filho de passar a vida cuidando de outra pessoa.

“Então eu penso nisso. Eu acho que agora que eu estou pelos abusos e tudo que eu sofri na vida toda, agora que eu estou conseguindo me amar verdadeiramente e, tipo assim, gostar de estar vivo, gostar da minha existência, então eu tô nessa dúvida. E até um pouco de egoísmo. Eu digo assim, eu trago uma criança ao mundo e aí se eu não tiver com essa disponibilidade toda para amá-la? Então vai ser um egoísmo com ela”, declarou.

Além disso, Carlinhos Maia disse que não está no momento ainda, e nem se sente velho para tomar a decisão correndo, que isso é mais uma questão feminina. “Então, assim, é por isso que eu me preparo. ‘Não, senhor, se for pra mim ser, vai ser, que o senhor me prepare pra que eu saiba amar essa criança da forma que ela merece’”, finalizou Carlinhos.