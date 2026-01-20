Carolina Dieckmann presta homenagem emocionante à Preta Gil

Preta e Craolina eram melhores amigas - Foto: Reprodução | Instagram

Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à cantora Preta Gil, que faleceu há cerca de seis meses. Melhor amiga da filha de Gilberto Gil, a artista compartilhou uma memória antiga com a famosa nesta terça-feira, 20.

“Seis meses, muitos dias e horas, milhões de segundos. Quanta saudade, Pre”, escreveu a atriz da Globo na legenda da publicação no Instagram, em que aparece com o rosto colado ao de Preta.

Nos comentários, diversos fãs e amigos falaram sobre a saudade da famosa. “A melhor amizade de todas, que saudade de ver vocês duas juntas!”, escreveu uma fã. “Saudade imensa! Não consigo registrar tamanha perda”, afirmou outra.

Vale lembrar que Preta Gil faleceu em julho de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora realizava um tratamento experimental para o câncer no intestino, que se espalhou para diversas outras partes do corpo.