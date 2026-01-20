Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
HOMENAGEM

Carolina Dieckmann presta homenagem emocionante à Preta Gil

A atriz relembrou momentos com a cantora, que faleceu há seis meses

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/01/2026 - 17:20 h
Preta e Craolina eram melhores amigas
Preta e Craolina eram melhores amigas -

Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à cantora Preta Gil, que faleceu há cerca de seis meses. Melhor amiga da filha de Gilberto Gil, a artista compartilhou uma memória antiga com a famosa nesta terça-feira, 20.

Leia Também:

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia
Cauã Reymond abre o coração e faz desabafo sobre relação com a filha
Influenciador engata romance com madrasta após traição do pai

“Seis meses, muitos dias e horas, milhões de segundos. Quanta saudade, Pre”, escreveu a atriz da Globo na legenda da publicação no Instagram, em que aparece com o rosto colado ao de Preta.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por carolina dieckmmann (@loracarola)

Nos comentários, diversos fãs e amigos falaram sobre a saudade da famosa. “A melhor amizade de todas, que saudade de ver vocês duas juntas!”, escreveu uma fã. “Saudade imensa! Não consigo registrar tamanha perda”, afirmou outra.

Vale lembrar que Preta Gil faleceu em julho de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos. A cantora realizava um tratamento experimental para o câncer no intestino, que se espalhou para diversas outras partes do corpo.

Tags:

Carolina Dieckmann Carolina Dieckmann e Preta Gil Preta Gil

x