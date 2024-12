Carolina Ferraz sobre Jade Picon: "Fazer uma novela não é virar atriz"

Carolina Ferraz, opinou sobre a presença crescente de influenciadores e ex-BBBs nas novelas. - Foto: Reprodução | Instagram

Carolina Ferraz, aos 56 anos, opinou sobre a presença crescente de influenciadores e ex-BBBs nas novelas, mencionando nomes como Jade Picon e Grazi Massafera.

Durante sua participação no podcast ‘Pod Falar’, a atriz destacou que, para se tornar atriz de verdade, não basta apenas atuar em uma novela. "Fazer uma novela não quer dizer que virou atriz. Para isso, tem que comer muito feijão e trabalhar muito", afirmou.

A apresentadora também comentou sobre a diferença entre ser artista e influenciador, ressaltando que são habilidades distintas. "Para ser ator, você faz arte. Um influenciador, por outro lado, precisa entender outras coisas. Manter-se no topo em qualquer profissão é difícil", disse Ferraz.

Ferraz também criticou o favoritismo dado a influenciadores em contratos de trabalho, especialmente em comparação com atores que têm anos de experiência. "Tenho 35 anos de carreira. Não existe um influenciador com tanto tempo de profissão, porque a profissão nem existe há tanto tempo", argumentou.

Apesar das críticas, a atriz, que atualmente apresenta o ‘Domingo Espetacular’ na Record, afirmou que reconhece as mudanças no mercado e compreende a necessidade de se adaptar a elas. Ela também revelou que não tem interesse na fama, mas sim em ser respeitada por seu trabalho: "Nada que vem com a fama é bom. Prestígio e respeito são coisas que você trabalha para conquistar", concluiu.