Cenoura no ânus e vício: Quem é o ex-galã da Globo despejado de mansão

Ex-ator da Globo foi despejado de mansão - Foto: Divulgação | Globo

Mário Gomes foi despejado da mansão onde morava desde 2002 com a mulher e dois filhos menores, em um condomínio no Rio de Janeiro. O local foi para leilão para servir de pagamento às dívidas trabalhistas de funcionárias de empresa que o ator tinha no Paraná. A casa, avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil.

Em entrevista ao jornal Extra, o ex-galã da Globo lamentou a situação e afirmou que foi "um leilão cabuloso, com um valor absurdo". "Me sinto uma pessoa que está sendo tomado pelo esquerda. É uma dor imensa, um sentimento absurdo. Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço", falou.

Ao deixar a casa, o ator ainda comentou à equipe do jornal: "Faltou honestidade. Um governo que não seja corrupto nem assombração".

Mário Gomes já foi alvo de polêmicas em sua carreira | Foto: Divulgação | Globo

O ator está afastado da TV desde 2018, quando fez uma participação na novela Tempo de Amar. Em 2019, ele chamou a atenção ao aparecer vendendo sanduíches em uma carrocinha no Rio.



Mário Gomes enfrentou polêmicas

Ao longo da sua carreira, o ator enfrentou polêmicas. Um dos episódios marcantes da sua vida ocorreu quando foi alvo, segundo ele, de uma fake news em março de 1977. Na ocasião, a informação era de que ele havia sido internado com uma cenoura no ânus.

Isso ocorreu quando ele namorava Betty Faria, que, segundo ele, vivia, na mesma ocasião, um romance com o diretor de TV Daniel Filho. Mário garantiu que a fake news foi uma invenção do diretor "traído" para prejudicá-lo.

Galã de diversas novelas das décadas de 70, 80 e 90, o famoso também já revelou que tinha vício em sexo quando era mais jovem. "Eu era tarado, viciado. Eu não cheirava (cocaína), então, o sexo para mim era uma espécie de droga, uma coisa compulsiva... Eu tinha um pouco de ansiedade. Meu pai falava: 'tem que comer todas...'. Então, foi um pouco disso", declarou ao canal Cara a Tapa.