César Tralli e Ticiane escolhem Bahia para curtir férias; veja local

César Tralli mostrou um pouco das férias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

César Tralli usou as redes sociais para fazer uma declaração para a esposa, Ticiane Pinheiro, de 48 anos, nesta quarta-feira, 8, e aproveitou para mostrar um pouco do período das férias.

O casal está aproveitando o descanso em Santo André, na Bahia, uma região que fica a 30 km de Porto Seguro. O local é considerado paradisíaco.

Nos Stories, o casal aparece acompanhado da filha Manuella e de Rafaella Justus, fruto do antigo casamento de Tici com Roberto Justus. O irmão do jornalista, Frederico Tralli, e o sobrinho dele também surgem em clique.

Em publicação no Instagram, César Tralli compartilhou um trecho de Felicidade, música de Seu Jorge.

“Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor”, escreveu.