Ticiane Pinheiro rebate acusação envolvendo filha e desabafa

Ticiane Pinheiro foi criticada por situação - Foto: Reprodução | Instagram

Ticiane Pinheiro surpreendeu ao usar as redes sociais, neste domingo, 15, para rebater as acusações de que a filha, Rafaella Justus prefere a família do pai, Roberto Justus.

Leia Mais:

>>> Rafaella Justus celebra reencontro com 'irmã de alma': "Minha linda"

>>> Rafaella Justus escolhe look estiloso para jantar na casa da irmã

>>> Rafaella Justus diz não a Ticiane Pinheiro, que reclama: "Mão de vaca"

A apresentadora afirmou que a jovem não gosta de tirar fotos com ela e que vai passar o Natal com o ex-marido. A partir disso, a esposa de Cesar Tralli recebeu uma enxurrada de comentários sobre o assunto.

"Com a mãe ela é toda esquisita, toda séria...", afirmou uma seguidora. "Engraçado que com a madrasta ela ama aparecer em Stories, e ficam rindo e papeando. Mãe é mãe, e fim de papo!", falou mais um internauta.

Questionada se Rafaella Justus prefere a família do pai, Ticiane Pinheiro se manifestou e reagiu contra as críticas. "Impressão sua. Eu não gravo tudo o tempo todo porque não sou influencer, não vivo disso! Eu sou jornalista, apresentadora", comentou.

"Só mostro o que me dá na telha e quando eu tenho vontade. A Rafa mora comigo, não fico gravando nosso dia a dia porque vivemos o momento e temos muitas coisas para fazer no nosso dia a dia", completou.