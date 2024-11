Rafaella Justus escolhe look estiloso para jantar na casa da irmã

Rafaella Justus, escolheu um look estiloso para ir jantar na casa da irmã, a influenciadora e empresária Fabiana Justus - Foto: Reprodução redes sociais

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, escolheu um look estiloso para ir jantar na casa da irmã, a influenciadora e empresária Fabiana Justus.

Para aproveitar a noite, a adolescente usou e abusou de um vestido longo e uma sandália. A jovem complementou a produção com alguns acessórios. "Meu look para o jantar de hoje", escreveu ao compartilhar a foto nos stories do Instagram.

| Foto: Reprodução redes sociais

A influenciadora Fabiana Justus também compartilhou, nos stories de seu perfil do Instagram, registros da decoração que fez em sua casa. Ela mostrou fotos e vídeos dos detalhes, que incluíram utensílios em mármore e uma equipe especializada na culinária japonesa.

Para a ocasião, Fabiana apostou em um look verde-militar, composto por top e calça pantalona. "Jantar japonês em casa", escreveu ela em um das publicações. "Look que eu estava louca pra usar", complementou Fabiana em um dos vídeos.

O jantar aconteceu na noite desta sexta-feira, 25, na mansão em que Fabiana mora, em São Paulo, para celebrar o aniversário do marido, Bruno Levi D'Ancona.