Vera Viel exibe cicatrizes de cirurgia para tumor: "Testemunho de superação"

Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro - Foto: Reprodução

Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, surpreendeu os seguidores ao mostrar as cicatrizes em suas pernas, fruto da cirurgia para remoção de um tumor raro recentemente diagnosticado. Neste sábado, 26, em uma postagem no Instagram, a influenciadora usou as imagens para refletir sobre a superação.

"As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem e de celebração da jornada de cura", disse a ex-modelo de 49 anos.