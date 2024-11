Vera Viel chora ao falar sobre tumor: "Perdi meu pai para essa doença"

Vera Viel é esposa de Rodrigo Faro - Foto: Reprodução / TV Record

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, concedeu sua primeira entrevista após fazer uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno na coxa esquerda, o sarcoma sinovial. A modelo e influencer revelou que o pai morreu para a mesma doença.

"Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim acho que no começo do ano e ele foi crescendo lentamente. Só descobri porque comecei a fazer as aulas e, com o impacto do muay thai, que você chuta muito, com os chutes, ele acabou estourando, virou um hematoma, que virou um nódulo, um coágulo, que eu conseguia apalpar. E o Rodrigo começou a insistir para eu fazer uma ressonância", contou Vera em entrevista a TV Record.

"Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo. Não adianta querer ser forte. Chorei várias vezes sozinha, quando estava tomando banho, porque não sabia o que ia realmente acontecer. É um medo, porque já perdi meu pai para essa doença. E é uma doença que muita gente hoje em dia está tendo e não tem como evitar, então você fica com medo", lamentou.

Rodrigo Faro, de 51 anos, e as três filhas do casal - Clara, Maria e Helena - também participaram da entrevista e se emocionou. "Várias vezes eu falei assim: 'poxa, mas a Vera não merecia isso'. Várias vezes eu falei: 'por que não aconteceu comigo, sabe, o que aconteceu com ela?'".

"É um câncer raro, grave. Analisando e lendo, esse é um tipo de câncer que, dependendo do tamanho, pode gerar amputação de membro. Essa cirurgia retirou tudo, um bloco, uma peça, a artéria, a veia. Tiraram duas veias de uma perna [da direita] e colocaram na outra perna [na esquerda, onde havia o tumor], tipo uma ponte de safena", ainda explicou Faro.

"Eu sempre me preocupei com as minhas pernas, de ter as pernas bonitas e eu tinha um tumor na perna. Hoje não me importa eu ter duas cicatrizes aqui na minha perna, que eu quero mostrar para as pessoas. Não tem significado nenhum você ser bonita, linda, maravilhosa, posar de biquíni com um corpo escultural. Depois o que eu passei... Eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar, para estar com elas. Tudo se tornou relevante. Eu mudei muito", ainda disse Vera, novamente emocionada.