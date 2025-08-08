"Cheiro de agachamento": musa fatura R$ 5 mil vendendo meias usadas

Kéllyta Tharsys - Foto: Divulgação

Conhecida pelo corpo impecável e conteúdo adulto, Kéllyta Tharsys encontrou uma forma pouco convencional de faturar alto: vendendo meias usadas durante seus treinos. O valor? Chega a impressionantes R$ 5 mil por um único par.

Tudo começou com um pedido inesperado de um fã que queria exatamente as meias que ela usou durante um treino de agachamento. “Foi um pedido inusitado, mas o pix caiu na hora (risos). O cara queria exatamente a meia que usei no agachamento. Ele assistiu meu vídeo do treino e mandou mensagem Disse que o cheiro ‘era excitante’… Vai entender. Foi então que postei isso e apareceram vários querendo”, lembra Kéllyta, divertida com a situação. A repercussão foi tanta que logo outras pessoas também começaram a pedir suas meias.

Organização e especificidade nos pedidos

Hoje, ela separa as meias usadas em diferentes categorias, conforme o treino do dia — perna, glúteo, posterior. Os compradores são exigentes e específicos, buscando exatamente aquele cheiro característico do suor pós-exercício. “Agora eu separo meias por treino. Tem meia do dia de perna, de posterior, de glúteo... E eles pedem, são bem específicos. Não julgo, mas tem cheiro de agachamento e suor”, comenta a musa.

Surpresa com os lucros inesperados

O que chama atenção é que esse mercado inusitado tem rendido mais do que ela imaginava, superando até o faturamento de suas fotos e vídeos sensuais.

“Nunca pensei que meia suada ia render mais que ensaio sem roupa. Mas a internet é um lugar sem limites. Fetiche não se explica, né? Se sente. É uma tara mesmo. Acho que ganho mais do que marca de meias”, diz Kéllyta.

Cuidados redobrados com os pés

Para manter a qualidade das meias, ela passou a investir mais nos cuidados com os pés, frequentando podóloga quinzenalmente, fazendo spa semanal e usando produtos especiais para evitar odores ruins. “É quase um ritual, tipo skin care mesmo. Se está rendendo, preciso cuidar bem (risos). Quem sabe não lanço uma linha de produtos usados”, comenta, aos risos.

Renda robusta e conteúdos variados

Além dessa faceta curiosa, Kéllyta mantém sua rotina como influenciadora de conteúdo adulto, onde produz vídeos e fotos para milhares de fãs. Hoje, metade de seus ganhos mensais, que somam cerca de R$ 60 mil, vem justamente da venda das meias suadas.