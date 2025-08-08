Tony Ramos revela conselhos sexuais da avó: “Arregalei os olhos”

Tony Ramos - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Tony Ramos (Dona de Mim) revelou com quem ele teve as primeiras conversas sobre sexo na vida. O artista da Globo, de 75 anos, teve a infância marcada pela ausência do pai e foi criado pela mãe e pela avó.

Ele contou, em entrevista concedida ao jornal O Glono, que a avó foi a primeira pessoa a falar sobre relações sexuais com o ator. Tony contou que tinha entre 13 e 14 anos quando a avó lhe perguntou se ele tinha “vontade de mulher”.

“Arregalei o olho. Essas coisas marcam. Ela continuou: ‘Isso é normal, se você sentir vontade, quando um dos seus tios chegarem, conversam com você’. Talvez só quisesse dizer alguma coisa sobre, enfim, um lugar onde houvesse profissionais, sei lá”, relatou. Um tio disse a Tony que a avó estava se adiantando: “Sua avó andou falando comigo, mas não tá na hora, relaxa, quando for, eu te aviso”.

Ausência do pai

Na oportunidade, o artista também falou sobre a ausência do pai e como isso moldou a sua trajetória. Ele contou que esse fato marcou ele “a partir do momento em que fui descobrindo a vida”.

“Algumas perguntas, até sobre sexo mesmo, a gente fica mais confortável ao fazer para um homem, no caso, o pai, na hora do jantar... Perguntas que fiz depois para tios, amigos, colegas. Mas tive o olhar dessas duas mulheres com muito vigor e amor”, disse.

“Nunca fui machista”

O ator contou que a criação que teve fez ele questionar os papéis dos homens e mulheres na sociedade. “Nunca fui machista. Sei o que sou: macho, do gênero masculino. Macho, mas ‘chista’ não. Nunca tive essa coisa da posse. Olhando nos seus olhos, te digo: nunca me corrigiram nesse sentido. Minha filha, minha companheira de mais de 50 anos... Se não, não teria durado tanto”, pontuou.

Tony Ramos afirmou que leva esse cuidado e sensibilidade para o ambiente de trabalho, principalmente quando precisa gravar cenas de sexo. “Sempre pergunto à colega: ‘Como quer? Te abraço por aqui? Onde não quer que eu te toque?’ Pode perguntar para qualquer uma. Claro que tem que fazer uma coreografia convincente da paixão dos dois, mas que não fira nenhuma suscetibilidade. Isso é respeito básico”, completou.