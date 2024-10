Climão? Ex de Bruno Gagliasso aparece em festa na casa dele; veja

Bruno é casado com Giovanna Ewbank atualmente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruno Gagliasso e a esposa, Giovanna Ewbank, receberam vários famosos no rancho deles no Rio de Janeiro neste final de semana para a festa de aniversário do amigo Léo Fuchs. Entre os convidados, teve uma pessoa que não passou despercebida.

Isso porque quem marcou presença na festa foi ninguém menos que a ex-namorada de Gagliasso: Viviane Sarahyba. Ela, que é publicitária, estava acompanhada de seu atual namorado, o ator Guilherme Fontes.

Sarahyba namorou com Gagliasso no ano de 2003 por apenas alguns meses. Ao que parece, atualmente, eles possuem uma boa relação e se encontraram durante a festa na casa da família do ator.

Veja fotos da festa:

Bruno Gagliasso, Léo Fuchs e Giovanna Ewbank | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Léo Fuchs, Viviane Sarahyba e Guilherme Fontes | Foto: Reprodução | Redes Sociais