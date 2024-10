Justiça toma decisão com acusada de crime contra filhos de Gagliasso

Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alvos de racismo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça de Portugal iniciou o julgamento envolvendo Adélia Barros, acusada de racismo contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi e Bless, em Portugal. O caso ocorreu em 2022, quando os famosos estavam em restaurante.

A informação foi confirmada pelo jornal português Expresso, que declarou que a mulher pode pegar mais de dois anos de prisão. A publicação disse ainda que Adélia não admitiu e nem negou ter cometido racismo contra o grupo de pessoas em 2022.

"Não me lembro de nada. Mas fico agressiva quando bebo", comentou a acusada, de acordo com o veículo, também afirmando ter sido "horrível" o ocorrido e estar com vergonha.

O episódio ocorreu em julho de 2022, no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica. De acordo com Bruno e Giovanna, a portuguesa é acusada injúria e difamação.