Com duas brasileiras, Miss Universo 2024 aposta na diversidade

A capital de México recebe neste sábado, 16, a 73ª edição do Miss Universo, que acontece na Arena CDMX. Neste ano, 130 mulheres foram escolhidas para disputar a coroa. Em 2023, o prêmio foi para nicaraguense Sheynnis Palacios.

Nesta edição, duas brasileiras disputam o título. Uma delas é Luana Cavalcante, que nasceu em Recife. Ela é a primeira mãe a representar o país no Miss Universo — até 2022, o concurso não permitia mulheres casadas, divorciadas ou mães. A outra brasileira é Glelany Calvalcante. Ela tem dupla nacionalidade e vai representar a Itália no concurso.

Pela primeira vez, o evento permite a participação de mulheres acima de 28 anos. Agora, a única exigência etária é ter no mínimo 18 anos. Além disso, outro fato inédito é que o Miss Universo deste ano terá uma surda entre as participantes, a sul-africana Mia le Roux. Também é a primeira vez que o concurso tem uma modelo com vitiligo: Logina Salah, do Egito.

