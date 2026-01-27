Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro? Veja fotos

Casa da artista é marcada pela decoração envolta de brasilidade e espiritualidade

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/01/2026 - 18:09 h

Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro -

Localizada no Rio de Janeiro, a mansão de Anitta é conhecida nas redes sociais e desperta a curiosidade dos fãs da artista. Com cerca de 1.500 m², a casa reflete o lado da cantora longe dos palcos, com uma decoração marcada pela brasilidade e pela espiritualidade.

Cercada pela natureza, a residência oferece vista privilegiada para a área verde e teve a reforma concluída em apenas seis meses.

Um dos pontos que mais chamam atenção é a entrada da casa. Segundo Anitta, em entrevista à Casa Vogue, o espaço foi pensado para se assemelhar a uma galeria de arte, com um conceito “clean” e amplo.

Espiritualidade e conforto

A casa une o lado artístico e colorido da cantora à sua busca por acolhimento e conexão espiritual. A decoração conta com fortes referências espirituais. Logo na entrada, um grande cristal simboliza a energia do espaço, com elementos ligados ao Candomblé, Budismo, Hinduísmo e Catolicismo.

Além disso, há obras que representam Orixás, como Logum Edé e Oxum, além de estátuas de Buda e de arcanjos espalhadas pelos ambientes. Na sala de jantar, um lustre homenageia Omulu, Orixá da cura, simbolizando a bênção dos alimentos.

Outro ambiente de destaque é o quarto da cantora, projetado para funcionar como um “templo” ou altar particular. O espaço possui a cama no nível do chão e uma atmosfera zen.

Já na área externa, há uma tenda para meditação e yoga, além de uma mandala no chão, que será utilizada para shows de mantras e rituais de solstício.

Decoração cheia de brasilidade

Considerada a parte favorita da casa pela cantora, a sala possui um sofá amplo, onde a família e os cachorros se reúnem para assistir a filmes e acompanhar projetos da artista. O ambiente também traz inspiração em Míconos, na Grécia.

Outro destaque são os quartos temáticos, chamados de “quartos de hóspedes”, como o “Hotel Boutique”, com referências artísticas e elegantes; o “Quarto do Beijo”; e o “Quarto da Família”, com camas desenhadas pela própria Anitta, capazes de acomodar até oito pessoas.

Conhecida pelas festas que promove em casa, a cantora optou por reduzir o tamanho da piscina original para garantir espaço suficiente para formar uma grande roda de quadrilha durante as tradicionais festas juninas.

Veja imagens da casa de Anitta:

Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução| Youtube
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução| Youtube
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução| Youtube
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução| Youtube
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução| Youtube
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução| Youtube
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro
Veja como é a mansão de Anitta no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução| Youtube

x