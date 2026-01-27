Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOSTALGIA

Mansão de 'Um Maluco no Pedaço' é colocada à venda por valor milionário

Residência é famosa por seu valor cultural

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/01/2026 - 15:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Residência é famosa por seu valor cultural
Residência é famosa por seu valor cultural -

A mansão de 'Um Maluco no Pedaço', série icônica lançada em 1990 e protagonizada por Will Smith, está prestes a ser vendida por cerca de US$ 30 milhões, o equivalente a R$ 161 milhões.

Localizada em Brentwood, bairro nobre de Los Angeles, nos Estados Unidos, a residência ganhou notoriedade por seu valor cultural, já que aparece em diversas cenas da produção da NBC.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Construído em 1937, o imóvel de estilo colonial georgiano conta com seis quartos e sete banheiros. A área construída soma aproximadamente 930 metros quadrados, em um terreno de cerca de 3.500 metros quadrados.

Leia Também:

Arthur Aguiar surpreende ao revelar como gastou prêmio do BBB
Filha de Renato Aragão engata namoro com médico 13 anos mais velho
Luedji Luna troca apartamento por casa e a chama de "funfum"; saiba motivo

Segundo informações do TMZ, a venda da mansão será conduzida pelo grupo imobiliário The Altman Brothers, que deve anunciar oficialmente a negociação ainda em janeiro deste ano.

A publicação também informa que a residência segue sendo utilizada para produções audiovisuais. Atualmente, a Netflix usa o local para uma de suas produções, enquanto o imóvel ainda não possui um novo proprietário.

Além disso, a casa já foi cenário de ações promocionais e celebrações do sitcom. Em 2020, o imóvel chegou a ser disponibilizado no Airbnb, permitindo que fãs tivessem a experiência de vivenciar o espaço icônico da série.

Veja imagens da mansão:

Residência é famosa por seu valor cultural
Residência é famosa por seu valor cultural | Foto: Reprodução| Forbes
Residência é famosa por seu valor cultural
Residência é famosa por seu valor cultural | Foto: Reprodução| Forbes
Residência é famosa por seu valor cultural
Residência é famosa por seu valor cultural | Foto: Reprodução| Forbes

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mansão mansão de famosos Um Maluco No Pedaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Residência é famosa por seu valor cultural
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Residência é famosa por seu valor cultural
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Residência é famosa por seu valor cultural
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Residência é famosa por seu valor cultural
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x