Mansão de 'Um Maluco no Pedaço' é colocada à venda por valor milionário
Residência é famosa por seu valor cultural
A mansão de 'Um Maluco no Pedaço', série icônica lançada em 1990 e protagonizada por Will Smith, está prestes a ser vendida por cerca de US$ 30 milhões, o equivalente a R$ 161 milhões.
Localizada em Brentwood, bairro nobre de Los Angeles, nos Estados Unidos, a residência ganhou notoriedade por seu valor cultural, já que aparece em diversas cenas da produção da NBC.
Construído em 1937, o imóvel de estilo colonial georgiano conta com seis quartos e sete banheiros. A área construída soma aproximadamente 930 metros quadrados, em um terreno de cerca de 3.500 metros quadrados.
Segundo informações do TMZ, a venda da mansão será conduzida pelo grupo imobiliário The Altman Brothers, que deve anunciar oficialmente a negociação ainda em janeiro deste ano.
A publicação também informa que a residência segue sendo utilizada para produções audiovisuais. Atualmente, a Netflix usa o local para uma de suas produções, enquanto o imóvel ainda não possui um novo proprietário.
Além disso, a casa já foi cenário de ações promocionais e celebrações do sitcom. Em 2020, o imóvel chegou a ser disponibilizado no Airbnb, permitindo que fãs tivessem a experiência de vivenciar o espaço icônico da série.
Veja imagens da mansão:
