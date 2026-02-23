Corpos dos ‘Mamonas Assassinas’ serão transformados em árvores

Os integrantes da banda faleceram em um acidente - Foto: Divulgação

Os corpos dos integrantes da banda ‘Mamonas Assassinas’, que faleceram em um acidente de avião em 1996, ganhará um novo destino. Liberados pelos familiares para serem exumados e cremados, os restos mortais dos artistas virarão adubo para árvores.

Segundo um comunicado emitido pela família, as cinzas dos músicos serão usadas na criação do Jardim BioParque Memorial Mamonas, no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, localizado na região metropolitana de São Paulo, mesmo local onde eles foram sepultados.

No texto, eles reforçam que o local será um espaço gratuito e aberto para visitação dos fãs e amigos que quiserem relembrar as histórias e honrar a memória dos artistas, que estavam no auge da carreira quando o acidente aconteceu.

Como funciona o processo?

De acordo com o BioParque, as cinzas resultantes da cremação são plantadas juntamente com sementes de árvores. Ambos são depositados em uma bag, espécie de urna ecológica e 100% biodegradável e depois são plantados.

A ideia é que a bag se desfaça ao longo do desenvolvimento da planta, utilizando seu material para a fertilização do solo e o desenvolvimento da espécie, que também corre o risco de não germinar e ser replantada pela família.