PRÊMIO INDESEJADO
Ex-BBB anuncia venda de apartamento que ganhou no reality: "Não gosto"
A famosa afirmou que pretende se livrar de vez do espaço
Por Franciely Gomes
Dona Delma não gostou muito da premiação que recebeu no BBB 25. Conhecida por participar do reality show ao lado do genro Guilherme, que chegou até a final, a famosa contou que está tentando vender o apartamento que recebeu do marido de sua filha no programa.
“Meu genro me deu o apartamento, e a gente está aqui lutando para vender, para eu comprar minha casa, porque eu não gosto de apartamento. Eu não suporto apartamento”, disse ela, em entrevista ao Terra.
A dona de casa ainda contou que sente crises de ansiedade ao passar muito tempo dentro do imóvel, que está avaliado em R$ 260 mil. “Quando entro, fico com crise de pânico e ansiedade. Me sinto presa. Eu nasci para voar, sou passarinho. Não aguento ficar muito tempo presa. Nem sei como aguentei ficar naquela casa [do BBB] 90 e poucos dias”, disparou
Como forma de solução, Delma alugou uma casa para passar o tempo enquanto não compra a sua. “Moro no bairro em que nasci e fui criada. Moro de aluguel enquanto não vendo o apartamento. Conheço todo mundo aqui, adoro a sensação de estar na frente de casa, em cima do muro olhando a rua, ver o pessoal conversar na calçada”, afirmou.
“No apartamento, não tenho a minha privacidade, não posso colocar o som alto, e eu adoro música, adoro fazer festa. No apartamento, não teria isso. O que ganho, estou investindo para ‘inteirar’ na compra da casinha”, concluiu.
