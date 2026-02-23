Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRÊMIO INDESEJADO

Ex-BBB anuncia venda de apartamento que ganhou no reality: "Não gosto"

A famosa afirmou que pretende se livrar de vez do espaço

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 10:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O genro da sister foi quem deu o apartamento
O genro da sister foi quem deu o apartamento -

Dona Delma não gostou muito da premiação que recebeu no BBB 25. Conhecida por participar do reality show ao lado do genro Guilherme, que chegou até a final, a famosa contou que está tentando vender o apartamento que recebeu do marido de sua filha no programa.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Joselma Silva (@adonadelma)

“Meu genro me deu o apartamento, e a gente está aqui lutando para vender, para eu comprar minha casa, porque eu não gosto de apartamento. Eu não suporto apartamento”, disse ela, em entrevista ao Terra.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Anitta se revolta e estabelece proibição em camarote da Sapucaí
Jatinho de Virginia Fonseca sofre turbulência intensa
Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração de menores

A dona de casa ainda contou que sente crises de ansiedade ao passar muito tempo dentro do imóvel, que está avaliado em R$ 260 mil. “Quando entro, fico com crise de pânico e ansiedade. Me sinto presa. Eu nasci para voar, sou passarinho. Não aguento ficar muito tempo presa. Nem sei como aguentei ficar naquela casa [do BBB] 90 e poucos dias”, disparou

Como forma de solução, Delma alugou uma casa para passar o tempo enquanto não compra a sua. “Moro no bairro em que nasci e fui criada. Moro de aluguel enquanto não vendo o apartamento. Conheço todo mundo aqui, adoro a sensação de estar na frente de casa, em cima do muro olhando a rua, ver o pessoal conversar na calçada”, afirmou.

“No apartamento, não tenho a minha privacidade, não posso colocar o som alto, e eu adoro música, adoro fazer festa. No apartamento, não teria isso. O que ganho, estou investindo para ‘inteirar’ na compra da casinha”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apartamento BBB dona delma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O genro da sister foi quem deu o apartamento
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

O genro da sister foi quem deu o apartamento
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

O genro da sister foi quem deu o apartamento
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

O genro da sister foi quem deu o apartamento
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

x