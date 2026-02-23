Ex-BBB anuncia venda de apartamento que ganhou no reality: "Não gosto"

O genro da sister foi quem deu o apartamento - Foto: Ilustrativa | Freepik

Dona Delma não gostou muito da premiação que recebeu no BBB 25. Conhecida por participar do reality show ao lado do genro Guilherme, que chegou até a final, a famosa contou que está tentando vender o apartamento que recebeu do marido de sua filha no programa.

“Meu genro me deu o apartamento, e a gente está aqui lutando para vender, para eu comprar minha casa, porque eu não gosto de apartamento. Eu não suporto apartamento”, disse ela, em entrevista ao Terra.

A dona de casa ainda contou que sente crises de ansiedade ao passar muito tempo dentro do imóvel, que está avaliado em R$ 260 mil. “Quando entro, fico com crise de pânico e ansiedade. Me sinto presa. Eu nasci para voar, sou passarinho. Não aguento ficar muito tempo presa. Nem sei como aguentei ficar naquela casa [do BBB] 90 e poucos dias”, disparou

Como forma de solução, Delma alugou uma casa para passar o tempo enquanto não compra a sua. “Moro no bairro em que nasci e fui criada. Moro de aluguel enquanto não vendo o apartamento. Conheço todo mundo aqui, adoro a sensação de estar na frente de casa, em cima do muro olhando a rua, ver o pessoal conversar na calçada”, afirmou.

“No apartamento, não tenho a minha privacidade, não posso colocar o som alto, e eu adoro música, adoro fazer festa. No apartamento, não teria isso. O que ganho, estou investindo para ‘inteirar’ na compra da casinha”, concluiu.