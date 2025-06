Corrida de rua: influencer inspira novos atletas em Salvador

Influenciador e corredor Murilo Henrique - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A corrida de rua tem conquistado cada vez mais pessoas em Salvador, tornando-se uma grande aliada da saúde física e mental. A prática, que oferece benefícios como a melhora do condicionamento físico, a redução do estresse e da ansiedade, além de estimular a socialização, também tem movimentado as redes sociais.

Um dos responsáveis por impulsionar esse estilo de vida de forma consciente e responsável na capital baiana é Murilo Henrique, de 29 anos, companheiro da influenciadora Lore Rufis, que soma mais de 300 mil seguidores e compartilha sua rotina como corredor.

Murilo Henrique pratica esportes | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Com passagens pelo futebol amador e por competições de crossfit, o atleta contou ao Portal MASSA! que encontrou na corrida não só um exercício, mas uma prática capaz de fortalecer a mente.

“Sinto uma diferença surreal no meu rendimento cardiovascular, respiração, concentração. Eu boto a corrida como um esporte meditativo. Então, quando estou correndo, consigo estar conectado com a natureza, com o mar, com a rua. É um esporte externo que te faz meditar, pensar na vida”, relatou.

O esporte do momento

Mas, afinal, por que a corrida de rua tem crescido tanto em Salvador? Na visão de Murilo Henrique, que corre três vezes durante a semana, a resposta está na facilidade de acesso ao esporte e no espírito de inclusão que a prática proporciona.

“Eu acredito que, de certa forma, tá no hype, tem muita gente praticando e divulgando. É uma atividade que é inclusiva, basta você querer iniciar, sair de sua casa e fazer. Basta você tá inserido no meio pra poder se motivar, seja caminhando ou correndo. Então, acho que isso se deve muito a isso”, analisou.

Corrida não exige grandes investimentos

Murilo Henrique fala sobre o que é necessário para começar a correr | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Com o mercado de corrida aquecido e marcas apostando pesado na produção de tênis, roupas e acessórios para corredores de rua, Murilo Henrique reforça que não é necessário comprar produtos caros para começar a correr e que a corrida de rua é um dos esportes mais baratos que existem.

“O que importa é ter vontade e disponibilidade, nem que seja meia hora do seu dia. Não precisa depender de um tênis caro, nem de um relógio caro, até porque você não tem nenhuma pretensão de ser atleta. Não é preciso investir nisso logo de início. Então, tenha primeiro a disposição e a vontade. Tira meia horinha, pega o tênis que você tiver em casa. E, se for comprar, escolha um mais em conta e comece. Na verdade, não é um esporte caro. É o esporte mais barato, porque você não precisa pagar ninguém logo no começo para iniciar”, sugeriu.

Onde correr em Salvador? Veja os pontos preferidos dos corredores

Murilo Henrique lista lugares para correr em Salvador | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Para quem deseja começar, ele ainda dá dicas de locais que são verdadeiros pontos de encontro para os amantes da corrida: Cidade Baixa, Cidade Alta, Stella Maris, Porto da Barra e até Lauro de Freitas, que, apesar de não ser Salvador, é bastante procurada pelos corredores.

Atleta planeja promover corrida de rua em 2025

Por fim, Murilo Henrique, que este ano correu pela primeira vez 32 km na Maratona Farol a Farol, na orla de Salvador, em comemoração aos 300 mil seguidores no Instagram, revelou que planeja realizar, em 2025, uma corrida de rua na capital baiana. A ideia é incentivar seus seguidores a praticarem o esporte, impulsionado pelos inúmeros feedbacks positivos que vem recebendo nas redes sociais.

Cuidados para começar a correr

O Ministério da Saúde, antes de começar qualquer esporte, aconselha procurar um médico. Essa avaliação é fundamental para garantir a saúde e segurança do praticante, especialmente se houver histórico de doenças ou alguma condição que possa ser agravada pela atividade física. Para encontrar atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), procure pela Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência.