Cristian Cravinhos aparece de calcinha e anuncia cena com ator pornô

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Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen, em 2002, chamou atenção nas redes sociais nesta semana ao anunciar a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz. Na gravação, Cravinhos aparece vestido com uma calcinha.

Na gravação, Cristian Cravinhos afirma que vai fazer uma “brotheragem” com o criador.

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Ah, brotheragem né? Brotheragem de amigo, tá tudo certo. Coisa de macho de verdade. Viado só faz sacanagem, a gente faz brotheragem, que é totalmente diferente. Cristian Cravinhos - Ex-presidiário

Na última semana, Cravinhos já havia aparecido de calcinha em um dos conteúdos publicados em seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

Confira o vídeo