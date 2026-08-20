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BROTHERAGEM

Cristian Cravinhos aparece de calcinha e anuncia cena com ator pornô

Assassino dos pais de Suzane Von Richthofen passou a produzir conteúdos adultos

Gustavo Nascimento
Por
Cristian Cravinhos aparece ao lado do ator pornô Rafa Martinz
Cristian Cravinhos aparece ao lado do ator pornô Rafa Martinz - Foto: Reprodução | Redes sociais

Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen, em 2002, chamou atenção nas redes sociais nesta semana ao anunciar a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz. Na gravação, Cravinhos aparece vestido com uma calcinha.

Na gravação, Cristian Cravinhos afirma que vai fazer uma “brotheragem” com o criador.

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Ah, brotheragem né? Brotheragem de amigo, tá tudo certo. Coisa de macho de verdade. Viado só faz sacanagem, a gente faz brotheragem, que é totalmente diferente. Cristian Cravinhos - Ex-presidiário

Na última semana, Cravinhos já havia aparecido de calcinha em um dos conteúdos publicados em seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

Confira o vídeo

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Um post compartilhado por Rafa marttinz oficial (@rafamartinz3)

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Tags

Cristian Cravinhos internet Suzane von Richthofen

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