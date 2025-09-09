Menu
ENTRETENIMENTO
EITA!

Danilo Gentili critica Luísa Sonza em programa e faz acusações graves

Apresentador critica artista no The Noite, questiona feminismo e gera polêmica nas redes sociais

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/09/2025 - 21:02 h
Humorista aproveitou para criticar artistas de esquerda e citou Luísa Sonza
O apresentador Danilo Gentili voltou a atacar a cantora Luísa Sonza em seu programa, The Noite, nas madrugadas do SBT. Durante a atração, ele fez críticas à artista, questionou o feminismo e comentou sobre objetificação da mulher, provocando debate nas redes sociais.

A polêmica começou quando Gentili falou sobre uma propaganda norte-americana estrelada pela atriz Sydney Sweeney. “A militância tá dizendo que isso é nazismo. Se elogiar a beleza de uma loira é nazismo, porque ninguém prendeu o Compadre Washington?”, ironizou o humorista.

Leia Também:

Silva se pronuncia após falas polêmicas sobre Virginia e Luísa Sonza
Maquiador de Gisele Bündchen e Kate Moss promove oficina gratuita em Salvador
Namorando? Zé Felipe e Ana Castela são expostos em vídeo

Em seguida, ele aproveitou para criticar artistas de esquerda e citou Luísa Sonza. “Mas é engraçado isso, a esquerda fala que não pode objetificar a mulher, mas depende. Se a mulher é da lacração, ela põe um fio dental, mostra o r*bo pra todo mundo e ‘Ui, que empoderada’", falou.

"Olha a Luísa Sonza. Não canta, não faz p*rra nenhuma, só sabe mostrar o r*bo pros outros: ‘Ui que empoderada’. Se não é da lacração, põe uma calça jeans e falam que é nazismo. Ah vá pra puta que pariu”, completou Gentili.

O humorista também disse: “A militância tá brava porque voltaram a colocar gostosa no comercial, e isso é gostosofobia. Como assim fizeram um comercial com uma mulher que pesa menos de 200 quilos?”

Histórico de críticas

Não é a primeira vez que Gentili critica a cantora. Em 2022, em entrevista a um podcast, ele disse: “Quem é Luísa Sonza? Uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso. E que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher, só que só é famosa porque rebola de fio-dental!”

O apresentador voltou a usar o termo “lacração” para se referir à cantora e questionou sua produção artística, afirmando que ela “não faz porra nenhuma” além de exibir o corpo.

Veja o vídeo do momento:

x