Danilo Gentili critica Luísa Sonza em programa e faz acusações graves
Apresentador critica artista no The Noite, questiona feminismo e gera polêmica nas redes sociais
Por Beatriz Santos
O apresentador Danilo Gentili voltou a atacar a cantora Luísa Sonza em seu programa, The Noite, nas madrugadas do SBT. Durante a atração, ele fez críticas à artista, questionou o feminismo e comentou sobre objetificação da mulher, provocando debate nas redes sociais.
A polêmica começou quando Gentili falou sobre uma propaganda norte-americana estrelada pela atriz Sydney Sweeney. “A militância tá dizendo que isso é nazismo. Se elogiar a beleza de uma loira é nazismo, porque ninguém prendeu o Compadre Washington?”, ironizou o humorista.
Em seguida, ele aproveitou para criticar artistas de esquerda e citou Luísa Sonza. “Mas é engraçado isso, a esquerda fala que não pode objetificar a mulher, mas depende. Se a mulher é da lacração, ela põe um fio dental, mostra o r*bo pra todo mundo e ‘Ui, que empoderada’", falou.
"Olha a Luísa Sonza. Não canta, não faz p*rra nenhuma, só sabe mostrar o r*bo pros outros: ‘Ui que empoderada’. Se não é da lacração, põe uma calça jeans e falam que é nazismo. Ah vá pra puta que pariu”, completou Gentili.
O humorista também disse: “A militância tá brava porque voltaram a colocar gostosa no comercial, e isso é gostosofobia. Como assim fizeram um comercial com uma mulher que pesa menos de 200 quilos?”
Histórico de críticas
Não é a primeira vez que Gentili critica a cantora. Em 2022, em entrevista a um podcast, ele disse: “Quem é Luísa Sonza? Uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso. E que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher, só que só é famosa porque rebola de fio-dental!”
O apresentador voltou a usar o termo “lacração” para se referir à cantora e questionou sua produção artística, afirmando que ela “não faz porra nenhuma” além de exibir o corpo.
Veja o vídeo do momento:
Não mexam com a minha Sydney! pic.twitter.com/oZtZDCztM3— Danilo Gentili (@DaniloGentili) September 5, 2025
