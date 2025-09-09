Maquiador de Gisele Bündchen e Kate Moss promove oficina gratuita em Salvador

Fernando Torquatto tem mais de 30 anos de carreira - Foto: Silas José da Silva

Com mais de 30 anos de carreira e um portfólio que inclui nomes como Gisele Bündchen, Fernanda Montenegro e Kate Moss, Fernando Torquatto chega a Salvador, nessa quinta-feira, 11, para compartilhar sua experiência em uma oficina de maquiagem profissional no Instituto Quabales, localizado no bairro Nordeste de Amaralina.

Ícone da moda e da beleza no Brasil, Torquatto é conhecido por sua atuação como maquiador de celebridades, fotógrafo, consultor de grandes marcas e por sua habilidade em unir técnica, arte e sensibilidade em cada trabalho.

A oficina integra a programação do Festival Quabales da Primavera - Empreendedorismo, Arte, Cultura e Meio Ambiente, que busca capacitar e fomentar o empreendedorismo entre jovens e profissionais das áreas criativas. A maquiadora e penteadista Tainá Melo também estará presente no evento.

A maquiadora e penteadista Tainá Melo também participará do evento | Foto: Guerreiro Fotografia

Com dez anos de experiência na área, Tainá traz uma abordagem que valoriza a beleza natural em todas as peles e tipos de cabelo. Ela também irá conduzir uma aula formativa com os alunos selecionados por meio de triagem, voltada a quem já atua na área e busca aprimoramento profissional. As inscrições seguem abertas no link linktr.ee/quabalesoficial. A iniciativa, que é gratuita, é promovida pelo Instituto Quabales e tem a parceria do SEBRAE.

Vivência e oportunidades reais

Durante o evento, que vai acontecer na sexta-feira, 12, e no sábado, 13, os participantes terão a oportunidade valiosa de conexão com grandes nomes da indústria da beleza e de inserção mais qualificada no mercado. Além disso, os alunos atuarão na produção dos shows do Festival Quabales da Primavera com a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

O evento contará ainda com apresentações da Quabales Banda, artistas locais e uma Feira de Economia Criativa com 15 empreendedores do Nordeste de Amaralina, em áreas como gastronomia, artesanato, moda, saúde e bem-estar.

A ação tem a assinatura do multi-instrumentista baiano Marivaldo dos Santos e da produtora cultural Fernanda Mello, responsáveis pela condução do Instituto Quabales, projeto que já é referência em iniciativas sociais transformadoras através da arte, cultura e educação.