NOVO EMPREENDIMENTO

Davi Brito constrói galpão de galinhas e desabafa: “Muitos duvidaram”

O campeão do BBB 24 relembrou as críticas que recebeu na web

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/12/2025 - 16:48 h | Atualizada em 17/12/2025 - 18:14
O famoso não conteve as lágrimas ao falar sobre a fazenda
Davi Brito usou suas redes sociais para revelar mais uma conquista. O influenciador fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 17, e contou que construiu um galpão para criar galinhas em sua fazenda., além de um tanque de peixes.

“Hoje meu coração está cheio de emoção e gratidão. Esse galpão que vocês estão vendo não é apenas uma construção… é um sonho que Deus me permitiu realizar”, disse ele, sem conseguir conter as lágrimas e visivelmente emocionado com a construção do espaço.

O campeão do BBB 24 ainda relembrou as críticas que recebeu dos internautas após anunciar o início do projeto. “Quando eu postei o início desse projeto nas redes sociais, muitos duvidaram. Riram, zombaram, disseram que eu não ia conseguir. Mas eu não desisti”, afirmou.

“Foram dias de muita luta, muita obra e muito cansaço. Cada centavo que eu ganhava, eu escolhia investir aqui. Enquanto alguns desacreditavam, eu trabalhava. Enquanto alguns falavam, eu perseverava. Esse galpão de galinhas e o tanque de peixes hoje são a prova de que quem confia em Deus e não para no meio do caminho, chega”, completou.

Homem que perseguia Isis Valverde há 20 anos é preso em flagrante no Rio
Prefeito de Feira diz que Bell Marques está descartado para Micareta
Piada saiu cara: Justiça mantém punição milionária contra Carlinhos Maia

Fazenda aberta ao público

O novo empreendimento do rapaz se chamará “Fazenda do Davi” e ficará aberto ao público em breve. O espaço conta com piscina, rios e peixes frescos, que estarão liberados para pescaria e outras atividades.

Davi também revelou que pretende realizar a venda e compra de outros animais, como vacas, bois e galinhas. “Futuramente, venda de animais”, escreveu ele na biografia do perfil dedicado à fazenda.

x