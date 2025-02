Davi Brito é derrotado por ex-affair após grave acusação

Davi sofreu derrota em ação aberta por Tamires - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito sofreu uma nova derrota na Justiça em ação contra a ex-affair Tamires Assis. A novidade no caso é que os advogados do milionário não conseguiram derrubar a medida protetiva conquistada pela manauara.

De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, a decisão foi tomada por desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo Gabinete do Desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro.

A publicação disse que as autoridades entenderam que o campeão do BBB 24 oferece um risco à integridade da modelo. Com isso, o irmão de Raquel Brito não pode manter contato direto ou indireto da blogueira.

Em agosto passado, a influenciadora entrou com ação afirmando que o ex-brother teria mostrado um revólver para a moça, por meio de uma chamada de vídeo. Se sentindo intimidada, ela acionou as autoridades, conseguindo uma medida protetiva e processando criminalmente o ex-companheiro.

A defesa de Davi negou as acusações sofridas e disse na Justiça que a medida protetiva tinha cláusulas e razões acima da média, consideradas exageradas.

“Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, estabelecendo proibição de contato e aproximação da vítima, entre outras restrições, no contexto da Lei Maria da Penha. Alegações de desproporcionalidade das medidas e ausência de elementos probatórios que as justifiquem”, afirmaram os advogados, em texto.