Ex da namorada de Davi Brito entra em reality com influencers

Rafael Rizzo, ex da atual de Davi, está em reality - Foto: Reprodução | Instagram

Rafael Rizzo, conhecido por ser ex da atual namorada de Davi Brito, Adriana Paula, está participando de um reality show com influenciadores. Com pouco mais de 40 mil seguidores, o personal trainer foi convidado para o Cremo House, organizado pelo humorista Cremosinho, que tem mais de 8 milhões de fãs no Instagram.

O representante da Bahia no projeto está em residência localizada no estado do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 40 influencers de diferentes nichos e regiões do país.

Ao Portal A TARDE, antes da sua participação no reality, Rizzo revelou que foi convidado através de indicação de uma outra figura pública: "Aceitei o convite e me sinto bastante lisonjeado e contente com tudo que vem acontecendo nos últimos dias".

O ex da atual de Davi Britto garantiu que pretende aproveitar ao máximo da experiência no projeto, inclusive fazer relações com outros influencers. "Era um sonho conhecer o Cremosinho e hoje estou ao lado dele durante alguns dias na casa", confessou.

Rafael Rizzo causa com atitude com Mani Rego

Na semana passada, o personal chamou a atenção ao detalhar um suposto encontro que teve com Mani Rego, ex de Davi Brito. Ele contou ao Portal A TARDE, na ocasião, que participou por um tempo de aniversário que a empresária fez em um restaurante no Rio Vermelho, em Salvador.

Rizzo explicou que já havia interagido com a ex de Davi nas redes sociais e soube da festa que ela faria no restaurante. Depois da descoberta do local, ele decidiu levar um presente para a influenciadora, que tem passado por uma mudança em seu visual.