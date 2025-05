Davi Brito passa por cirurgia neste sábado; saiba motivo

Equipe de Davi Brito informou os seguidores do procedimento - Foto: Reprodução | YouTube

O campeão do BBB 24 Davi Brito passou por uma cirurgia neste sábado, 26. Através de um comunicado publicado nas redes sociais, a equipe do baiano informou os seguidores do procedimento.

Sem dar detalhes, a assessoria disse que ele já realizou o procedimento e que está aguardando a liberação do boletim médico para atualizar o estado de saúde dele.

“Oi, gente! Temos um recado sério sobre o nosso Davizinho. Ele foi submetido a uma cirurgia e, no momento, estamos aguardando a liberação dos próximos boletins médicos para dar a notícia. Agradecemos imensamente o apoio de todos neste momento”, diz o comunicado.

Veja comunicado:

Qual o motivo da cirurgia?

Davi Brito revelou há alguns dias que passaria por um procedimento estético. O campeão do BBB 24 vai fazer uma lipo HD e, para isso, passou por exames pré-operatórios. Ele mostrou detalhes da preparação.

“Estou aqui na rua fazendo alguns exames. Vim dar uma verificada na minha saúde, ver como está, o doutor me passou alguns exames. Como vocês sabem, semana que vem vou fazer lipo HD e é preciso alguns exames de sangue”, revelou.

Na última terça-feira, 22, o baiano publicou alguns vídeos nos stories do Instagram mostrando como está se preparando para o procedimento.

“Muita coisa para resolver antes da minha cirurgia, vai ser correria. Contando a partir de hoje, só tenho três dias para a cirurgia. Agora é organizar o que precisa organizar. Essa é a semana da cirurgia. Ficar bem alimentado e hidratado”, disse Davi.

Ele revelou que, após a cirurgia, vai ficar alguns dias na casa da mãe. “Eu vou ficar alguns dias na casa da minha mãe após a cirurgia, para ela cuidar de mim. Ela vai me dar essa força. Eu vou passar uma semana lá, pelo menos. Não vou poder dirigir, vou ficar quietinho, no sofá, me recuperando”, completou.

O que é lipo HD?

A lipo HD é uma técnica avançada de lipoaspiração que utiliza pequenas cânulas vibratórias para quebrar as células de gordura e esculpir o contorno ideal para os músculos do paciente. Realizada com anestesia geral, peridural ou local, essa abordagem cirúrgica busca proporcionar resultados precisos e mais definidos.

Essa técnica é recomendada para pacientes que buscam definir o corpo, deixando os músculos em evidência com aspecto de corpo sarado, especialmente se tem dificuldade de conquistar esse resultado apenas com alimentação e academia.

A lipo HD é um procedimento cirúrgico que pode ser feito em diversas áreas do corpo com gordura localizada, incluindo:

Abdome;

Braços;

Coxas;

Dorso;

Flancos;

Glúteos;

Lombar;

Pernas.