Mãe de Davi Brito critica ex-namorada do filho

Elisângela Brito usou suas redes sociais para criticar Adriana Paula, ex-namorada de seu filho, Davi Brito. A matriarca da família Brito comentou no perfil da moça após ela apagar as fotos com o campeão do BBB 24 e publicar uma indireta, com a canção ‘Traição Não Tem Perdão’ ao fundo.

Irritada, Elisângela repreendeu a postura da ex-nora. “Eu não digo é nada se essa mala tiver com roupas. Perca é pior que ter”, escreveu ela. Em seguida, a famosa afirmou que a dentista precisava de orientação. “Cadê alguém para instruir ela?”, disparou.

A crítica foi feita após Davi Brito anunciar o fim de seu relacionamento com a moça, que estava à espera do primeiro filho dele, mas acabou perdendo o bebê. Na época, o baiano compartilhou uma série de vídeos chorando e se declarando para Adriana.

“A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. Eu não tenho ninguém para desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar”, disse ele.