De "cueca" à mostra, Sophie Charlotte surge agarradinha com Xamã

Sophie Charlotte coladinha com Xamã - Foto: Reprodução | Samuel Kobayashi | gshow

Sophie Charlotte voltou a aproveitar o Rock in Rio 2024. Neste sábado, 21, a atriz esteve no festival acompanhada de Xamã e sem esconder a relação que eles possuem.

Os dois assistiram agarradinhos à apresentação do "Pra Sempre Pop", com Duda Beat, Gloria Groove e Ivete Sangalo. Eles ainda esbanjaram muito romance.

Além disso, Sophie Charlotte também aproveitou para acompanhar de perto o show do namorado. Xamã encerrou o Palco Sunset com o show "Pra Sempre Rap" ao lado de Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael e Rincon Sapiência.

A atriz da Globo chamou a atenção com a camiseta baby look e jeans oversized de cintura baixa. Outro destaque do seu look foi a "cueca" à mostra.

Confira o vídeo deles juntos: