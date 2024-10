Fã toma atitude drástica contra o Rock in Rio após pisar em prego

Fã aguardava o começo do show perto do Palco Mundo - Foto: Divulgação

O que era para ser uma noite de diversão para um fã de Travis Scott, se tornou quase um pesadelo. Isso porque o rapaz, que foi ao primeiro dia Rock in Rio, na última sexta-feira, 19, para ver o show do rapper, acabou pisando em um prego que perfurou o seu sapato e furou seu pé enquanto aguardava a apresentação perto do Palco Mundo.

Em entrevista ao portal LeoDias, o fã, que não quis se identificar, disse que está tomando anti-inflamatório para a ferida não piorar. “Graças a Deus ano passado eu havia colocado em dia todas as minhas vacinas, inclusive a antitetânica, então não precisei tomar. Mas tive que ir ao posto médico e depois ao hospital para avaliar o risco”, contou.

Ele disse ainda que o festival ignorou o acidente e, por isso, procurou a Justiça. “Procurei o sac e o posto médico. Fiz todas as reclamações possíveis e não obtive retorno. Então decidi que vou procurar a justiça e tomar as medidas cabíveis contra o Rock in Rio”, completou.