Deolane Bezerra incluiu filho no esquema de lavagem de dinheiro

O filho de 17 anos da influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi supostamente envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, no qual ela e sua mãe, Solange Bezerra, são apontadas como participantes. As mulheres foram presas no dia 4 de setembro, sob a acusação de integrarem uma organização criminosa ligada a jogos ilegais. A informação é do Metrópoles.

Entre as principais evidências contra as investigadas estão transações milionárias envolvendo a conta bancária do adolescente. No período de dezembro de 2022 a maio de 2023, a conta do jovem movimentou cerca de R$ 1,4 milhão, embora sua renda mensal fosse de apenas R$ 2 mil.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que 99% desse valor foi transferido via Pix para outras contas, em pequenas parcelas, o que indica o uso de uma técnica de lavagem de dinheiro conhecida como "smurfing".

A Polícia também apontou transações expressivas entre o adolescente e sua avó, Solange. Investigações indicam que a mãe de Deolane usava um e-mail com o nome do neto para conduzir negócios. Em julho de 2023, o nome do rapaz apareceu como dono de uma empresa de estética, responsável por gastos de mais de R$ 735 mil em cosméticos.

De acordo com informações do jornal Metrópoles, o contrato de negócios incluía a assinatura do adolescente, seu nome, CPF, bem como foto dele segurando seu documento de identificação.