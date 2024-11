Deolane enfrenta mais uma derrota na Justiça; saiba detalhes

Influenciadora teve uma primeira derrota no caso envolvendo o MC Misa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além do seu envolvimento com a Operação Integration, Deolane Bezerra enfrenta outra batalha na Justiça. A influenciadora teve uma primeira derrota no caso envolvendo o MC Misa, artista que a acusou de estar envolvida com a morte de MC Kevin, seu ex-parceiro. As informações são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Deolane havia processado Misa o acusando de estar atrás de polêmicas que lhe rendessem minutos de fama. A advogada pediu uma liminar para proibir o cantor de tocar em seu nome, além da exclusão dos vídeos feitos em suas redes sociais. Em julho, porém, ela teve sua liminar negada pela Justiça.

Segundo a coluna, o juiz entendeu que não existiam razões suficientes para conceder uma medida tão grave. Além disso, a relação entre a influenciadora e o MC foi considerada tumultuada.

Até o dia 30 de setembro, a advogada havia indicado cinco novos endereços para que Misa fosse citado e, enfim, se defenda no processo.