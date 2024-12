NOVA POLÊMICA Deputados se unem contra Andressa Urach por apologia à zoofilia Influenciadora causou polêmica ao revelar que fez sexo com cachorro Por Redação 29/11/2024 - 17:54 h

Andressa Urach causou com atitude com fala sobre sexo com cachorro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach causou nas redes sociais após comentar que fez sexo com cachorro. Por causa da suposta apologia à zoofilia, a Polícia de São Paulo instaurou um inquérito para investigar a modelo. A informação foi divulgada pelo colunista Rogério Gentile, do UOL, que disse que a famosa também é acusada de maus-tratos de animais. Leia Mais: >>> Andressa Urach será presa? Entenda se gravar sexo com o pai é crime >>> Andressa Urach realiza novo fetiche inusitado: “Experiência única” >>> Ex de Andressa Urach desabafa sobre mãe gravar com ela: "Estou feliz" O inquérito foi aberto no final de setembro pelo delegado Rodrigo Castro Salgado da Costa, depois que o Ministério Público recebeu um ofício pelos deputados federais Bruno Lima (PP-SP), Matheus Laiola (União-PR), Fred Costa (PRD-MG) e Marcelo Queiroz (PP-RJ). Os políticos citam terem tomado conhecimento de uma entrevista dada pela modelo no canal "Téte a Theo", do YouTube, na qual ela afirmou ter feito sexo com cachorro. "Virou um hábito. Eu comprei um cachorro para isso", comentou a criadora de conteúdo adulto, que ainda comentou que a primeira vez ocorreu aos 11 anos. Os deputados declararam no texto: "Merece relevo o fato de que, ao descrever publicamente esse episódio, em tom que pode ser interpretado como natural ou aceitável, a sra Andressa Urach pode estar promovendo apologia da prática criminosa, incitando outros a cometerem atos semelhantes", afirmaram os deputados no documento. O artigo 287 do Código Penal estabelece uma pena de três a seis meses de detenção ou multa a quem faz apologia de fato criminoso. O crime de maus-tratos de animais é descrito no artigo 32 da Lei 9.605, de 1998, (crimes ambientais), com pena de três a meses a um ano de detenção.

