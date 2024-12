Andressa Urach será presa? Entenda se gravar sexo com o pai é crime

Andressa Urach causou polêmica com revelação envolvendo pai - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach causou polêmica nesta semana ao revelar que o pai, Carlos Urach, fez uma sugestão inesperada. Ele declarou que desejava participar de gravações de conteúdo adulto com ela.

O convite acabou fazendo com que fosse iniciado um debate se o ato entre pai e filha poderia ser tipificado como crime no Brasil. Caso a famosa aceite a sugestão do pai, o conteúdo sexual é considerado incesto.

Leia Mais:

>>> Andressa Urach realiza novo fetiche inusitado: “Experiência única”

>>> Ex de Andressa Urach desabafa sobre mãe gravar com ela: "Estou feliz"

>>> VÍDEO: em briga, Andressa Urach cospe em atriz pornô e apanha

Apesar disso, segundo informações do Estado de Minas, no Brasil, o incesto não é crime. Ele só é considerado um ato criminoso caso seja praticado contra crianças e adolescentes.

No entanto, está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 603/21, de autoria do deputado federal Sanderson (PL-RS), que prevê reclusão de um a cinco anos para quem mantiver relação sexual com pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã e ainda avô ou avó.

"Ainda que a conduta não seja delituosa, a prática do incesto é rechaçada sob diversos outros pontos de vista. Sob o ponto de vista cível, por exemplo, existe uma clara preocupação do legislador em mitigar a possibilidade de união estável (ou casamento) entre parentes ascendente ou descendente", destaca Sanderson.