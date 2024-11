Diddy teria sido responsável por internação misteriosa de ator famoso

Jamie Foxx e Diddy - Foto: AFP

A internação misteriosa do ator Jamie Foxx em 2023 pode ter envolvimento de Sean Diddy Combs, segundo uma fonte próxima ao ator. Em breve, Foxx poderá revelar detalhes sobre o ocorrido em seu próximo especial na Netflix, 'What Had Happened Was'.

Foxx ficou internado por quatro meses após sofrer um mal súbito durante as gravações do filme 'De Volta à Ação', ao lado de Cameron Diaz. Desde então, o motivo de sua internação tem gerado diversas especulações, mas nunca foi confirmado.

Depoimentos ligam Diddy ao caso

No início deste mês, o comediante e cinegrafista Choke No Joke relatou ao 'Comedy Hype' que Foxx teria mencionado Diddy como responsável por sua hospitalização durante as gravações de 'What Had Happened Was'. Segundo Choke, Foxx até afirmou que chegou a chamar o FBI para investigar o produtor musical, que foi preso em setembro por acusações de abuso.

Embora ainda não esteja claro se esses relatos serão incluídos no especial, Choke observou que as declarações de Foxx pareciam sérias: “Vocês poderão determinar se ele estava brincando ou não quando assistirem ao especial", afirmou.