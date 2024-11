Beyoncé sinaliza apoio a Kamala após confirmar participação em comício

Artista norte-americana se junta à lista de celebridades que vêm declarando a Harris - Foto: AFP | Reprodução

A cantora Beyoncé participará de um comício ao lado da candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Houston, na cidade do Texas, na sexta-feira, 25. Na ocasião, os presentes vão discutir sobre os direitos ao aborto.

No último fim de semana, a postulante também esteve ao lado de outras celebridades, a exemplo da cantora Lizzo. A artista norte-americana se junta à lista de celebridades que vêm declarando a Harris.

No início da corrida eleitoral, a equipe de Beyoncé autorizou o uso da música "Freedom", do álbum Lemonade da artista, em eventos e peças da campanha da democrata, desde que a vice-presidente assumiu a candidatura do presidente Joe Biden na corrida presidencial.

A escolha da cidade natal da considerada diva pop para o ato político deve-se à proibição do aborto no Texas. Segundo informações do jornal mericano The Washington Post, Harris tem usado a ideia de liberdade como conceito chave em sua campanha presidencial.

Até a confirmação no comício, a voz de "Crazy in Love" se mantinha distante do pleito. No passado, ela declarou apoio ao ex-presidente Barack Obama. Apesar da participação, a artista não declarou publicamente sua intenção de voto.