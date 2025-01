Dobrou! Saiba qual será o salário de Denilson na Globo

- Foto: Reprodução Jogo Aberto

O ex-jogador e atual comentarista esportivo, Denílson, receberá o dobro do salário na Rede Globo. Ele passou os últimos 14 anos como comentarista da TV Bandeirantes, sobretudo no programa "Jogo Aberto".

Denillson, no entanto, não abandonou o "barco" por qualquer valor. Ele dobrou o salário que recebia na antiga emissora. Antes, o ex-atleta ganhava R$ 150 mil. Agora, ele receberá R$ 300 mil mensais.

Na Globo, inclusive, o ex-jogador terá um programa no SporTV, focado nos destaques da rodada. Ele será exibido aos domingos. Além disso, Denílson poderá participar do "Globo Esporte São Paulo".

Denílson largou o futebol e, em 2010, participou da cobertura da Copa do Mundo. Com grande destaque, ele foi anunciado para ser comentarista fixo do "Jogo Aberto".