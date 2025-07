Duda Nagle desabafa sobre guarda compartilhada da filha: “Triste”

Zoe é a única filha do ex-casal - Foto: Reprodução | Instagram

Duda Nagle usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre os desafios da guarda compartilhada de sua filha Zoe. O ator revelou que sente muita saudade da garota quando ela está sob a tutela da mãe, a apresentadora Sabrina Sato.

“Uma das coisas mais tristes dessa guarda compartilhada/alternada é depois de uma viagem como essa, em que passei um feriado com a Zoe. Ela foi ficar um pouco com a mamãe e do nada estou andando pela casa e vejo um chinelinho dela no cantinho, dá um aperto no coração saber que eu não posso ficar com ela como gostaria. Principalmente de uma viagem como essa que a gente fica ultra conectado”, disse ele.

O artista ainda reforçou que, apesar da saudade, o lado bom em não estar sempre com a filha é que dá tempo de dar mais valor a cada momento que eles passam juntos, fazendo com que o amor cresça ainda mais.

“O lado bom é que quando a gente encontra, a gente tende a dar mais valor também. Quando a gente pode estar sempre com os nossos filhos, a gente pode cair na armadilha de a banalizar isso, do tipo, 'ah depois eu brinco', 'depois eu fico com ela porque agora tenho coisas mais importantes para fazer'”, disparou.

“É um desafio constante essa coisa da presença. O principal é manter o principal como o principal. Nessa correria é a parte mais desafiadora dos nossos tempos”, concluiu o famoso, que está solteiro no momento.

Término com Sabrina

Vale lembrar que Duda e Sabrina ficaram juntos por cerca de sete anos e anunciaram o término em março de 2023. O fim da relação foi amigável e eles sempre aparecem juntos durante as celebrações que envolvem a herdeira.

Atualmente, Sabrina é casada com o ator Nicolas Prattes. Eles oficializaram a relação no início deste ano e a famosa engravidou duas vezes, mas acabou perdendo espontaneamente os bebês.