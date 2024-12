Eliezer fala sobre estado de saúde de seu filho: "Desafiador"

Eliezer, atualizou os fãs sobre o estado de saúde de seu filho Ravi. - Foto: Reprodução | Instagram

Neste sábado, 3, o ex-BBB Eliezer, atualizou os fãs sobre o estado de saúde de seu filho Ravi, que nasceu no último dia 11 de novembro. O recém-nascido está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e passou por um procedimento cirúrgico complexo que durou várias horas.

Leia mais:

>> Eliezer se emociona com gesto da filha durante internação do irmão

>> Estado de saúde do filho de Viih Tube e Eliezer é revelado

>> Viih Tube deixa hospital após internação e faz desabafo inédito

Em um comunicado oficial, a assessoria de Eliezer e Viih Tube confirmou a gravidade da condição do bebê e destacou que o casal decidiu manter sua privacidade durante esse momento difícil.

Contudo, Eliezer fez questão de agradecer o apoio recebido pelos seguidores nas redes sociais. "Eu quero agradecer por tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, todas as mensagens. Todo amor e carinho. Muito, muito, muito bonito isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer por esse amor com a gente e com os nossos filhos", disse ele.

Ele também compartilhou atualizações sobre o estado de saúde do filho, afirmando que Ravi está apresentando melhorias significativas. "Eu sei que vocês querem saber notícias do Ravi. Ele está melhorando, ele está bem. Eu acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médicos", afirmou Eliezer.

Ravi, que enfrenta uma doença rara e grave, foi diagnosticado com uma condição que, embora seja incomum em bebês a termo (nascidos no período normal de gestação), tem causado grande apreensão. Eliezer descreveu a doença como algo difícil de explicar e ressaltou o espanto dos médicos, que afirmam que bebês na mesma condição de Ravi geralmente enfrentam quadros mais graves. "Ele está bem. Mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele está bem. Ele está respondendo bem. Isso é até espanto para os médicos", comentou o pai.