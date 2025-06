Envolvido? Oruam se defende de boatos sobre o CV e desabafa

Oruam falou sobre as acusações falsas - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam usou suas redes sociais para desabafar sobre os boatos de que integra a facção criminosa Comando Vermelho (CV). O cantor fez um post em seu perfil do ‘X’, antigo Twitter, e respondeu um vídeo publicado pela deputada federal Erika Hilton, em que ela explica o motivo de ter conversado com ele.

Na publicação, a parlamentar afirma que orientou o rapper a conhecer movimentos sociais, a fim de que ele possa se educar politicamente, mas foi duramente criticada pelos internautas, que alegaram que ela estava passando pano para o artista.

Em resposta, Oruam afirmou que as pessoas espalharam uma informação falsa sobre a ligação dele com o CV. “Vou te explicar como funcionam as mídias sociais: elas soltam uma mentira que acaba virando verdade pra quem não entende do assunto, e as pessoas realmente começam a acreditar naquilo”, escreveu ele.

“Ou seja, uma mentira que virou verdade na mente de um ignorante. 'Se você falar com o Oruam, você tem ligação com o Comando Vermelho'. Querem acabar com a nossa imagem!”, completou.

Post de Oruam na rede social X | Foto: Reprodução | X

Polêmicas com o CV

Vale lembrar que Oruam é filho de Marcinho VP, traficante apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, que segue preso no Rio de Janeiro. Apesar de nunca ter convivido com o pai, o famoso sempre o exalta publicamente e chegou a pedir a liberdade dele durante o festival Lollapalooza, em 2024.

Já em 2025, Oruam foi alvo de um projeto de lei apelidado de “lei anti-Oruam”, que pretende proibir o executivo de São Paulo de contratar shows de artistas que envolvam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas em suas canções.

Ligação com traficantes

Recentemente, o jovem foi alvo de novas investigações sobre a ligação dele com integrantes de alto escalão da facção criminosa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu imagens inéditas do artista ao lado de líderes do tráfico, levantando suspeitas sobre sua proximidade com os criminosos.

Em um dos registros, Oruam aparece confraternizando com Antônio Hilário Ferreira, apontado como chefe do Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na mesma fotografia, também aparece Rafael Teixeira Guimarães, conhecido como “Funil”, segurança pessoal e braço direito do traficante Rabicó.

Funil tem uma longa ficha criminal, incluindo acusações de tráfico de drogas, homicídio e roubo. A presença do cantor no evento, um baile realizado na comunidade, chamou atenção dos investigadores.

Em outra imagem, Oruam aparece ao lado de Thales Gabriel de Azevedo, o "Piu", apontado pela Polícia Civil como o maior ladrão de veículos do Estado do Rio de Janeiro.